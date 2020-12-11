Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 12-13 декабря

Предлагаем вам наш традиционный обзор культурных мероприятий на выходные. В концертном зале Рязанской филармонии 12 декабря состоится киноконцерт «Союзмультфильм» с музыкой из любимых мультфильмов в исполнении симфонического оркестра и с демонстрацией самих мультфильмов на экране. В камерном зале филармонии в этот же день выступит квартет «Урал».

Предлагаем вам наш традиционный обзор культурных мероприятий на выходные.

В концертном зале Рязанской филармонии 12 декабря состоится киноконцерт «Союзмультфильм» с музыкой из любимых мультфильмов в исполнении симфонического оркестра и с демонстрацией самих мультфильмов на экране. В камерном зале филармонии в этот же день выступит квартет «Урал».

В Old Tatoo Bar 12 декабря устроит концерт легендарная панк-группа F.P.G.

В Театре драмы 12 декабря пройдет спектакль «Мы не одни дорогая» — эксцентричная комедия Рэя Куни, написанная в соавторстве с Джоном Чэпменом.

Театр на Соборной представит зрителям спектакль «Ночь перед Рождеством» по произведению Николая Гоголя.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».