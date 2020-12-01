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В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику
Во вторник, 1 декабря, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в регионе. В области зарегистрировали 14 178 случаев заболевания.

Во вторник, 1 декабря, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в регионе. В области зарегистрировали 14 178 случаев заболевания в

  • Рязани — 7423,
  • Рязанском районе — 603,
  • Скопине — 470,
  • Ряжске — 355,
  • Касимове — 343,
  • Рыбном — 329,
  • Сасове — 301,
  • Клепиковском районе — 248,
  • Скопинском районе — 233,
  • Касимовском районе — 215,
  • Новомичуринске — 214,
  • Рыбновском районе — 214,
  • Шиловском районе — 210,
  • Михайловском районе — 188,
  • Спасском районе — 186,
  • Шилове — 179,
  • Михайлове — 157,
  • Александро-Невском — 123,
  • Александро-Невском районе — 118,
  • Старожиловском районе — 115,
  • Сараевском районе — 114,
  • Чучкове — 99,
  • Сапожке — 97,
  • Кораблине — 96,
  • Шацком районе — 94,
  • Старожилове — 92,
  • Сасовском районе — 89,
  • Спасске-Рязанском — 89,
  • Чучковском районе — 85,
  • Захаровском районе — 83,
  • Сараях — 82,
  • Шацке — 79,
  • Спас-Клепиках — 80,
  • Пронском районе — 72,
  • Пронске — 71,
  • Милославском — 67,
  • Милославском районе — 66,
  • Захарове — 64,
  • Ряжском районе — 60,
  • Ухолове — 58,
  • Кораблинском районе — 52,
  • Путятине — 43,
  • Путятинском районе — 42,
  • Кадоме — 37,
  • Ермиши — 34,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Ухоловском районе — 25,
  • Сапожковском районе — 21,
  • Пителине — 15,
  • Кадомском районе — 11
  • Пителинском районе — 11.