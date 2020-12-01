В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику
Во вторник, 1 декабря, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в регионе. В области зарегистрировали 14 178 случаев заболевания.
Во вторник, 1 декабря, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в регионе. В области зарегистрировали 14 178 случаев заболевания в
- Рязани — 7423,
- Рязанском районе — 603,
- Скопине — 470,
- Ряжске — 355,
- Касимове — 343,
- Рыбном — 329,
- Сасове — 301,
- Клепиковском районе — 248,
- Скопинском районе — 233,
- Касимовском районе — 215,
- Новомичуринске — 214,
- Рыбновском районе — 214,
- Шиловском районе — 210,
- Михайловском районе — 188,
- Спасском районе — 186,
- Шилове — 179,
- Михайлове — 157,
- Александро-Невском — 123,
- Александро-Невском районе — 118,
- Старожиловском районе — 115,
- Сараевском районе — 114,
- Чучкове — 99,
- Сапожке — 97,
- Кораблине — 96,
- Шацком районе — 94,
- Старожилове — 92,
- Сасовском районе — 89,
- Спасске-Рязанском — 89,
- Чучковском районе — 85,
- Захаровском районе — 83,
- Сараях — 82,
- Шацке — 79,
- Спас-Клепиках — 80,
- Пронском районе — 72,
- Пронске — 71,
- Милославском — 67,
- Милославском районе — 66,
- Захарове — 64,
- Ряжском районе — 60,
- Ухолове — 58,
- Кораблинском районе — 52,
- Путятине — 43,
- Путятинском районе — 42,
- Кадоме — 37,
- Ермиши — 34,
- Ермишинском районе — 26,
- Ухоловском районе — 25,
- Сапожковском районе — 21,
- Пителине — 15,
- Кадомском районе — 11
- Пителинском районе — 11.