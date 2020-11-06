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В Зеленый день «Сбербанк страхование» подарит скидку на страховую защиту
«Зеленый день» приурочен к дню рождения Сбера и проходит в третий раз. Впервые идея в свой день рождения не получать подарки, а дарить их возникла у Сбера в 2018 году.

В преддверии дня рождения Сбера с 11 по 12 ноября 2020 года дочерняя компания банка СК «Сбербанк страхование» дарит 40% скидку на большинство страховых продуктов, сообщиили в пресс-службе Сбербанка.

Приобрести страховой полис СК «Сбербанк страхование» с выгодой можно по программам «Защита дома» и «Защита дома Премьер» (при оформлении в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в отделениях банка), «Защита карты» и «Защита близких+" (при оформлении в мобильном приложении СберБанк Онлайн), «Питомец под защитой» (при оформлении в мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте страховой компании, а также «Фарм страхование», «Защита любимых вещей», «Забота о здоровье», «Сбереги себя», «Сбереги бизнес» (при оформлении на сайте страховой компании).

«Зеленый день» приурочен к дню рождения Сбера и проходит в третий раз. Впервые идея в свой день рождения не получать подарки, а дарить их возникла у Сбера в 2018 году.