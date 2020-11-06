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Оперштаб обновил данные о COVID-19 в рязанских городах и селах
В пятницу, 6 ноября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в области. Коронавирус выявили у 11 333 человек.

В пятницу, 6 ноября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в области. Коронавирус выявили у 11 333 человек в

  • Рязани — 5794,
  • Рязанском районе — 488,
  • Скопине — 363,
  • Ряжске — 299,
  • Касимове — 290,
  • Рыбном — 260,
  • Сасове — 239,
  • Скопинском районе — 199,
  • Клепиковском — 197,
  • Шиловском районе — 195,
  • Новомичуринске — 187,
  • Рыбновском — 185,
  • Касимовском районе — 172,
  • Спасском — 166,
  • Михайловском районе — 160,
  • Шилове — 147,
  • Михайлове — 135,
  • Александро-Невском — 105,
  • Сараевском районе — 102,
  • Александро-Невском районе — 92,
  • Старожиловском — 86,
  • Сапожке — 82,
  • Старожилове — 80,
  • Шацком районе — 79,
  • Кораблине — 75,
  • Сасовском районе — 69,
  • Шацке — 68,
  • Захаровском районе — 67,
  • Сараях и Чучкове — по 67,
  • Спасске-Рязанском — 66,
  • Чучковском районе — 65,
  • Спас-Клепиках — 63,
  • Пронском районе — 60,
  • Пронске — 55,
  • Ряжском районе — 51,
  • Милославском — 49,
  • Милославском — 47,
  • Захарове — 48,
  • Ухолове — 46,
  • Кораблинском районе — 39,
  • Путятине — 39,
  • Путятинском районе — 38,
  • Ермиши — 29,
  • Кадоме — 28,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Сапожковском — 20,
  • Ухоловском — 19,
  • Кадомском — 11,
  • Пителине — 10,
  • Пителинском районе — 9.