Оперштаб обновил данные о COVID-19 в рязанских городах и селах
В пятницу, 6 ноября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в области. Коронавирус выявили у 11 333 человек.
В пятницу, 6 ноября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в области. Коронавирус выявили у 11 333 человек в
- Рязани — 5794,
- Рязанском районе — 488,
- Скопине — 363,
- Ряжске — 299,
- Касимове — 290,
- Рыбном — 260,
- Сасове — 239,
- Скопинском районе — 199,
- Клепиковском — 197,
- Шиловском районе — 195,
- Новомичуринске — 187,
- Рыбновском — 185,
- Касимовском районе — 172,
- Спасском — 166,
- Михайловском районе — 160,
- Шилове — 147,
- Михайлове — 135,
- Александро-Невском — 105,
- Сараевском районе — 102,
- Александро-Невском районе — 92,
- Старожиловском — 86,
- Сапожке — 82,
- Старожилове — 80,
- Шацком районе — 79,
- Кораблине — 75,
- Сасовском районе — 69,
- Шацке — 68,
- Захаровском районе — 67,
- Сараях и Чучкове — по 67,
- Спасске-Рязанском — 66,
- Чучковском районе — 65,
- Спас-Клепиках — 63,
- Пронском районе — 60,
- Пронске — 55,
- Ряжском районе — 51,
- Милославском — 49,
- Милославском — 47,
- Захарове — 48,
- Ухолове — 46,
- Кораблинском районе — 39,
- Путятине — 39,
- Путятинском районе — 38,
- Ермиши — 29,
- Кадоме — 28,
- Ермишинском районе — 26,
- Сапожковском — 20,
- Ухоловском — 19,
- Кадомском — 11,
- Пителине — 10,
- Пителинском районе — 9.