В Скопине открыли физкультурный маршрут

Маршрут соединяет центральную часть города с густонаселенным Автозаводским микрорайоном — городской парк культуры и отдыха — с лыжной базой и Троицкой рощей. На его протяжении установили информационные стенды с обозначением исторических и важных спортивных объектов города.

Во вторник, 3 ноября, в Скопине открыли физкультурный маршрут. Его протяженность — четыре с половиной километра, сообщили в региональном минспорте.

Маршрут входит в проект «Сеть активных физкультурных маршрутов Рязанской области». Его цель — вовлечение жителей региона в систематические занятия физкультурой и спортом.

«Маршрут адаптирован для пешеходного туризма, бега, скандинавской ходьбы и других видов спорта», — отметил глава администрации города Олег Асеев во время церемонии открытия маршрута.

Скопинцам передали поздравления от лица главы областного минспорта Владислава Фролова.

Маршрут соединяет центральную часть города с густонаселенным Автозаводским микрорайоном — городской парк культуры и отдыха — с лыжной базой и Троицкой рощей. На его протяжении установили информационные стенды с обозначением исторических и важных спортивных объектов города. Маршрут можно преодолеть пешком, скандинавской ходьбой, либо велопрогулкой, желающие также могут позаниматься на уличных тренажерах в парке культуры и отдыха.

Напомним, первый из сети маршрутов- маршрут «Кремлевский» открыли в августе в Рязани. К проекту планируют подключить все муниципальные образования области.