Оперштаб: в рязанских больницах находятся почти 450 пациентов с коронавирусом

В стационарах также находятся восемь детей. По информации минздрава, состояние 75 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 328 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 46 человек, из них 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В рязанских больницах находятся 449 пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил оперштаб региона.

В стационарах также находятся восемь детей. По информации минздрава, состояние 75 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 328 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 46 человек, из них 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.