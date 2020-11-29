Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью

За свою профессиональную карьеру Тайсон имеет 50 побед и шесть поражений. В свою очередь в статистике 51-летнего Джонса значатся 66 побед и девять поражений.

Стал известен результат боя Майка Тайсона против Роя Джонса. Поединок прошел в Лас-Вегасе в рамках турнира «Битва легенд» и закончился вничью, передает РИА Новости.

54-летний бывший абсолютный чемпионон мира в тяжелом весе Майк Тайсон возобновил выступления через 15 лет после завершения карьеры.

Бой продлился все регламентированные восемь раундов.

За свою профессиональную карьеру Тайсон имеет 50 побед и шесть поражений. В свою очередь в статистике 51-летнего Джонса значатся 66 побед и девять поражений.