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Скончался ветеран рязанского МЧС полковник Левицкий
Сотрудники регионального управления и Совета ветеранов общественной организации ветеранов и спасателей выразили соболезнование его родным и близким.

Скончался ветеран рязанского МЧС полковник Василий Левицкий. Сотрудники регионального управления и Совета ветеранов общественной организации ветеранов и спасателей выразили соболезнование его родным и близким.

После окончания в 1961 году Львовского пожарно-технического училища МВД СССР Левицкого направили в распоряжение УВД Рязанской области. Долгое время проходил службу в военизированной пожарной части охране нефтезавода, руководил военизированной пожарной части по охране приборного завода.

С 1977 года в областном аппарате пожарной охраны: начальник отделения государственного пожарного надзора, начальник штаба пожаротушения, заместитель начальника Управления государственной противопожарной службы УВД Рязанской области по службе.

Неоднократно принимал участие и руководил тушением крупных пожаров на РНПЗ, шпалопропиточном заводе и ряде других предприятий.

Награжден двумя медалями «За отвагу на пожаре».