Во ФСИН рассказали, почему священники пришли в СИЗО к Ефремову без масок

Ранее Белгородская и Старооскольская епархия рассказывала о визите владыки Иоанна в СИЗО и публиковала снимки. На фото актер священнослужители стоят практически все без масок, Ефремов — в приспущенной на подбородок.

Представитель УФСИН России по Белгородской области рассказал РИА Новости, почему священники пришли без масок в СИЗО-3, где находится осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов. Ранее Белгородская и Старооскольская епархия рассказывала о визите владыки Иоанна в СИЗО и публиковала снимки. На фото актер священнослужители стоят практически все без масок, Ефремов — в приспущенной на подбородок.

Во ФСИН уточнили, что на входе в следственный изолятор «всех, включая священнослужителей, осмотрели медики, констатировали, что они здоровы».

Представитель управления не стала комментировать присутствие Ефремова на богослужении Ефремова, а также информацию о его карантине.

Ранее сообшалось, что актера поместили в СИЗО на 14-дневный карантин до распределения в колонию.

22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.

Фото с сайта Белгородской и Старооскольской епархии