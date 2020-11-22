Белгородский митрополит посетил СИЗО, в котором находится Ефремов

Владыка Иоанн отслужил молебен о болящих в храме святителя Николая Чудотворца в СИЗО-3 УФСИН. Судя по фотографиям епархии, на молебне был и Михаил Ефремов.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн посетил СИЗО, в котором находится Михаил Ефремов. Об этом сообщил сайт епархии.

Владыка отслужил молебен о болящих в храме святителя Николая Чудотворца в СИЗО-3 УФСИН. Он также причастил осужденных, окропил помещения святой водой и передал начальнику следственного изолятора телевизор.

Судя по фотографиям епархии, на молебне был и Михаил Ефремов.

Напомним, актера поместили в СИЗО на 14-дневный карантин до распределения в колонию.

22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.