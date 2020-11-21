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Трусова заняла третье место на этапе Гран-при в Москве
Лидерство по итогам пятничных прокатов захватила Алена Косторная (78,84). На второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева, получившая 74,70 балла.

Фигуристка Александра Трусова заняла третье место по результатам короткой программы на этапе Гран-при в Москве, получив 70,81 балла, передает championat.com.

«Александра Трусова заявила в своей программе тройной аксель, но допустила падение», — говорится в сообщении.

Лидерство захватила Алена Косторная (78,84). На второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева, получившая 74,70 балла.