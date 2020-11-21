Путин назвал беспрецедентным масштаб мировых проблем в 2020 году

Серьезный удар был нанесен по национальным экономикам, жертвами пандемии стали сотни тысяч человек, а миллионы людей потеряли работу. По словам главы государства, главным риском для мира в сложившейся ситуации остается вероятность застойной массовой безработицы.

Владимир Путин оценил масштаб проблем, которые обрушились на мировое сообщество в 2020 году, передает РБК.

Президент заявил, что с такими негативными явлениями человечество не сталкивалось со времен Великой депрессии — мирового экономического кризиса, начавшегося в октябре 1929 года с биржевого краха в США.

Президент отметил, что пандемия коронавируса спровоцировала глобальный локдаун и замораживание экономической активности, что в итоге привело к системному кризису.

Серьезный удар был нанесен по национальным экономикам, жертвами пандемии стали сотни тысяч человек, а миллионы людей потеряли работу. По словам главы государства, главным риском для мира в сложившейся ситуации остается вероятность застойной массовой безработицы.