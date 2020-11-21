Прокуратура обжаловала приговор бывшему мэру Рыбного

Известно, что в декабре 2015 года глава администрации городского поселения получил 3-комнатную служебную квартиру в Рыбном. Через год он исключил данную квартиру из категории специализированного жилищного фонда.

Прокуратура обжаловала приговор бывшему мэру Рыбного. Ранее суд оштрафовал экс-главу администрации Рыбного на 30 тысяч рублей за превышение должностных полномочий, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Известно, что в декабре 2015 года глава администрации городского поселения получил 3-комнатную служебную квартиру в Рыбном.

Через год он исключил данную квартиру из категории специализированного жилищного фонда. Затем заключил сам с собой (как должностное лицо с одной стороны и гражданин с другой) договор социального найма.

«С постановлением суда прокурор не согласился и принес на него апелляционное представление, в котором поставлен вопрос об отмене постановления районного суда как незаконного и необоснованного. Апелляционное представление находится на рассмотрении в Рязанском областном суде», — говорится в сообщении.