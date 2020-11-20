Из-за пожара в Касимове эвакуировали семьи с детьми

В ночь на 20 ноября на улице Набережной в Касимове загорелся дом Барковых — объект культурного наследия федерального значения. Из-за быстрого распространения огня возникла угроза возгорания жилых домов, стоящих рядом, сообщили в официальной группе города «ВКонтакте».

В ночь на 20 ноября на улице Набережной в Касимове загорелся дом Барковых — объект культурного наследия федерального значения. Из-за быстрого распространения огня возникла угроза возгорания жилых домов, стоящих рядом, сообщили в официальной группе города «ВКонтакте».

В домах живут десять человек, в том числе пятеро детей. Пожарным удалось не допустить возгорания в соседних зданиях, однако семьи все же эвакуировали. Им предоставили автобус для обогрева и горячий чай, подготовили помещения для временного пребывания.

Сейчас одна семья размещена в гостинице «Кузнечный двор», где им предоставлено горячее питание. Остальные жильцы уже вернулись в свои квартиры.

На место происшествия выезжал глава города Игорь Авдеев. На данный момент продолжается пролив места пожара, часть улицы Набережной закрыта для проезда.

Подачу газа и электричества в жилые дома планируют возобновить к вечеру.

Напомним, здание 1828 года постройки признано памятником федерального значения. В 1977 году в доме снимали фильм Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга».