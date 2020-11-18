Оперштаб обновил данные о COVID-19 в рязанских городах и районах
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в области. По состоянию на среду, 18 ноября, в регионе выявили 12 655 случаев заражения.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в области. По состоянию на среду, 18 ноября, в регионе выявили 12 655 случаев заражения в
- Рязани — 6 528,
- Рязанском районе — 530,
- Скопине — 406,
- Ряжске — 324,
- Касимове — 316,
- Рыбном — 301,
- Сасове — 261,
- Клепиковском районе — 224,
- Скопинском — 206,
- Шиловском районе — 203,
- Рыбновском — 202,
- Новомичуринске — 200,
- Касимовском районе — 185,
- Михайловском — 177,
- Спасском районе — 171,
- Шилове — 167,
- Михайлове — 146,
- Александро-Невском — 118,
- Сараевском районе — 112,
- Александро-Невском районе — 108,
- Старожиловском — 103,
- Сапожке — 92,
- Чучкове — 88,
- Старожилове — 87,
- Кораблине — 85,
- Шацком районе — 85,
- Чучковском районе — 84,
- Захаровском — 78,
- Сасовском — 78,
- Сараях — 76,
- Спасске-Рязанском — 74,
- Шацке — 73,
- Спас-Клепиках — 69,
- Пронском районе — 65,
- Пронске — 62,
- Милославском районе — 57,
- Ряжском — 57,
- Захарове и Милославском — по 55,
- Ухолове — 54,
- Кораблинском районе — 47,
- Путятине — 41,
- Путятинском районе — 39,
- Ермиши и Кадоме — по 32,
- Ермишинском районе — 26,
- Ухоловском — 22,
- Сапожковском — 21,
- Пителине — 12,
- Кадомском районе — 11,
- Пителинском — 10.