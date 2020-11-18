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Оперштаб обновил данные о COVID-19 в рязанских городах и районах
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в области. По состоянию на среду, 18 ноября, в регионе выявили 12 655 случаев заражения.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в области. По состоянию на среду, 18 ноября, в регионе выявили 12 655 случаев заражения в

  • Рязани — 6 528,
  • Рязанском районе — 530,
  • Скопине — 406,
  • Ряжске — 324,
  • Касимове — 316,
  • Рыбном — 301,
  • Сасове — 261,
  • Клепиковском районе — 224,
  • Скопинском — 206,
  • Шиловском районе — 203,
  • Рыбновском — 202,
  • Новомичуринске — 200,
  • Касимовском районе — 185,
  • Михайловском — 177,
  • Спасском районе — 171,
  • Шилове — 167,
  • Михайлове — 146,
  • Александро-Невском — 118,
  • Сараевском районе — 112,
  • Александро-Невском районе — 108,
  • Старожиловском — 103,
  • Сапожке — 92,
  • Чучкове — 88,
  • Старожилове — 87,
  • Кораблине — 85,
  • Шацком районе — 85,
  • Чучковском районе — 84,
  • Захаровском — 78,
  • Сасовском — 78,
  • Сараях — 76,
  • Спасске-Рязанском — 74,
  • Шацке — 73,
  • Спас-Клепиках — 69,
  • Пронском районе — 65,
  • Пронске — 62,
  • Милославском районе — 57,
  • Ряжском — 57,
  • Захарове и Милославском — по 55,
  • Ухолове — 54,
  • Кораблинском районе — 47,
  • Путятине — 41,
  • Путятинском районе — 39,
  • Ермиши и Кадоме — по 32,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Ухоловском — 22,
  • Сапожковском — 21,
  • Пителине — 12,
  • Кадомском районе — 11,
  • Пителинском — 10.