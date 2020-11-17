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В Рязани отремонтировали разбитую дорогу, на которой рисовали фаллосы
Капремонт на участке в 2 километра провели по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», работы завершили раньше срока. Напомним, ранее у дороги на улице Прижелезнодорожной появился аккаунт в Instagram. Рязанцы рисовали фаллосы около ям и выбоин, чтобы привлечь внимание властей.

В Рязани отремонтировали дорогу на улице Прижелезнодорожной. Об этом сообщили в мэрии.

Капремонт на участке в 2 километра провели по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», работы завершили раньше срока.

Согласно муниципальному контракту, здесь провели ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством выравнивающего и верхних слоев, убрали деревья и кустарники, устроили тротуары, заменили бортовой камень и укрепили обочины, обеспечили водоотведение с проезжей части.

Также отремонтировали покрытие на прилегающих к основной дороге парковках, проездах и съездах, установили дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесли разметку термопластиком.

Кроме того, подрядчик благоустроил участок — посадил кустарники, посеял траву, убрал строительный мусор.

Работы приняли 16 ноября, незначительные замечания устранят в ближайшее время.

Напомним, ранее у дороги на улице Прижелезнодорожной появился аккаунт в Instagram. Рязанцы рисовали фаллосы около ям и выбоин, чтобы привлечь внимание властей.