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Оперштаб обновил данные о распространении COVID-19 в Рязанской области
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. Коронавирус выявили у 12428 человек.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. Коронавирус выявили у 12428 человек в

  • Рязани — 6410,
  • Рязанском районе — 520,
  • Скопине — 391,
  • Ряжске — 318,
  • Касимове — 314,
  • Рыбном — 295,
  • Сасове — 261,
  • Клепиковском районе — 217,
  • Скопинском — 205,
  • Шиловском районе — 202,
  • Рыбновском — 201,
  • Новомичуринске — 197,
  • Касимовском районе — 181,
  • Михайловском — 171,
  • Спасском районе — 171,
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  • Старожиловском районе — 101,
  • Александро-Невском — 98,
  • Сапожке — 91,
  • Кораблине и Старожилове — по 83,
  • Шацком районе — 82,
  • Чучкове — 81,
  • Чучковском районе — 81,
  • Захаровском — 76,
  • Сараях — 75,
  • Сасовском районе — 77,
  • Шацке — 72,
  • Спасске-Рязанском — 71,
  • Спас-Клепиках — 68,
  • Пронском районе — 62,
  • Пронске — 57,
  • Ряжском районе — 55,
  • Захарове — 54,
  • Милославском районе — 56,
  • Милославском — 52,
  • Ухолове — 50,
  • Кораблинском районе — 45,
  • Путятине — 41,
  • Путятинском районе — 39,
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  • Кадоме — 32,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Ухоловском — 21,
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  • Пителине — 12,
  • Кадомском районе — 11,
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