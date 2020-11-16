Оперштаб обновил данные о распространении COVID-19 в Рязанской области
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. Коронавирус выявили у 12428 человек.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. Коронавирус выявили у 12428 человек в
- Рязани — 6410,
- Рязанском районе — 520,
- Скопине — 391,
- Ряжске — 318,
- Касимове — 314,
- Рыбном — 295,
- Сасове — 261,
- Клепиковском районе — 217,
- Скопинском — 205,
- Шиловском районе — 202,
- Рыбновском — 201,
- Новомичуринске — 197,
- Касимовском районе — 181,
- Михайловском — 171,
- Спасском районе — 171,
- Шилове — 163,
- Михайлове — 142,
- Александро-Невском районе — 102,
- Сараевском районе — 111,
- Старожиловском районе — 101,
- Александро-Невском — 98,
- Сапожке — 91,
- Кораблине и Старожилове — по 83,
- Шацком районе — 82,
- Чучкове — 81,
- Чучковском районе — 81,
- Захаровском — 76,
- Сараях — 75,
- Сасовском районе — 77,
- Шацке — 72,
- Спасске-Рязанском — 71,
- Спас-Клепиках — 68,
- Пронском районе — 62,
- Пронске — 57,
- Ряжском районе — 55,
- Захарове — 54,
- Милославском районе — 56,
- Милославском — 52,
- Ухолове — 50,
- Кораблинском районе — 45,
- Путятине — 41,
- Путятинском районе — 39,
- Ермиши — 32,
- Кадоме — 32,
- Ермишинском районе — 26,
- Ухоловском — 21,
- Сапожковском — 20,
- Пителине — 12,
- Кадомском районе — 11,
- Пителинском — 10.