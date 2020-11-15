В Рязанской области почти 30 младенцев заразились коронавирусом

По данным на 15 ноября в Рязанской области зарегистрировано 12 325 случаев коронавируса. Как сообщил региональный оперштаб, больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 5 202 человека.

По данным на 15 ноября в Рязанской области зарегистрировано 12 325 случаев коронавируса. Как сообщил региональный оперштаб, больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 5 202 человека.

В возрасте от 18 до 45 лет заразились 3 629 человек, от 65 до 80 лет — 2 128, старше 80 лет — 456.

Также диагноз подтвердился у 910 детей, в том числе у 29 младенцев до 1 года, 53 годовалых, 39 двухлетних, 48 трехлетних, 43 четырехлетних, 37 пятилетних, 52 шестилетних, 46 семилетних, 55 восьмилетних, 44 девятилетних, 37 десятилетних, 56 одиннадцатилетних, 58 двенадцатилетних, 56 тринадцатилетних, 51 четырнадцатилетнего, 67 пятнадцатилетних, 80 шестнадцатилетних и 59 семнадцатилетних.