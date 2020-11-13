Оперштаб обновил данные о COVID-19 в рязанских городах и селах
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. Коронавирус выявили у 12 109 жителей региона.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. Коронавирус выявили у 12 109 человек в
- Рязани — 6205,
- Рязанском районе — 506,
- Скопине — 382,
- Ряжске — 316,
- Касимове — 308,
- Рыбном — 284,
- Сасове — 256,
- Клепиковском районе — 209,
- Скопинском — 203,
- Шиловском районе — 200,
- Рыбновском — 199,
- Новомичуринске — 196,
- Касимовском районе — 177,
- Михайловском — 171,
- Спасском районе — 171,
- Шилове — 162,
- Михайлове — 142,
- Александро-Невском — 115,
- Сараевском районе — 111,
- Старожиловском районе — 99,
- Александро-Невском — 98,
- Сапожке — 90,
- Кораблине и Старожилове — по 83,
- Шацком районе — 82,
- Чучкове — 80,
- Чучковском районе — 80,
- Захаровском — 76,
- Сараях — 75,
- Сасовском районе — 73,
- Шацке — 71,
- Спасске-Рязанском — 69,
- Спас-Клепиках — 68,
- Пронском районе — 62,
- Пронске — 57,
- Ряжском районе — 55,
- Захарове — 54,
- Милославском районе — 54,
- Милославском — 51,
- Ухолове — 50,
- Кораблинском районе — 45,
- Путятине — 41,
- Путятинском районе — 39,
- Ермиши — 32,
- Кадоме — 30,
- Ермишинском районе — 26,
- Ухоловском — 21,
- Сапожковском — 20,
- Пителине — 12,
- Кадомском районе — 11,
- Пителинском — 9.