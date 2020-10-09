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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 10-11 октября
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Осень в самом разгаре, и несмотря ни на что, в разгаре и концертный сезон. Ближайшие выходные по прежнему порадуют рязанцев разнообразными культурными событиями.

Рязанский театр юного зрителя представляет свою премьеру — спектакль «Очень страшная история» по мотивам романа Брэма Стокера «Дракула», который несмотря на свое название получился скорее комичным.

Студенческий театр «Переход» также в эти выходные представляет премьеру — спектакль «Неукротимый 9Б» по мотивам повести Бориса Васильева «Завтра была война».

В концертном зале Рязанской филармонии 10 октября зрители увидят спектакль от объединения «La'Театр» «Остров заблудших душ» по пьесе Вуди Аллена с участием Евгения Дятлова, Юлии Меньшовой, Андрея Ильина.

10 октября в баре «Минкульт» состоится вечер «Поэзия & Музыка» от творческого объединения «Акустика города». 11 октября в концертном зале Рязанской филармонии выступит Константин Никольский.

11 октября в 14:00 твочреском пространстве «Фабрика» пройдет презентация поэтов и прозаиков «Наизнанку III», а в 18:00 презентация нового сборника стихов современного поэта Анны Бобровской

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».