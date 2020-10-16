Директор Ново-Рязанской ТЭЦ прокомментировал заявление мэрии о расторжении арендных отношений

В четверг, 15 октября, директор Ново-Рязанской ТЭЦ Андрей Богданов провел пресс-конференцию.

В четверг, 15 октября, директор Ново-Рязанской ТЭЦ Андрей Богданов провел пресс-конференцию, где подробно изложил свою позицию относительно заявлений мэрии о желании прекратить арендные отношения с предприятием.

По словам руководителя станции, мэрия до сих пор не отправила каких-либо юридически оформленных предложений, и не предприняла конкретных действий по расторжении действующего договора аренды.

На претензии администрации по поводу низкой арендной платы, вносимой ТЭЦ, и якобы «кабальных» условий договора, Богданов ответил, что величина платежей ежегодно определяется с помощью рыночной оценки стоимости муниципального имущества. Для этого профессиональный оценщик составляет специальный отчет, который за 15 лет действия договора ни разу не был оспорен мэрией.

Говоря о неотделимых улучшениях, сделанных ТЭЦ при пользовании арендованным имуществом, руководитель станции заявил, что договор не содержит требований о компенсации арендодателем неотделимых улучшений — эти вопросы регулируются гражданским законодательством. До настоящего времени все неотделимые улучшения, например, по итогам реконструкции химического цеха, являются по договоренности собственностью арендодателя, то есть муниципалитета.

«Все требования Гражданского кодекса были соблюдены, и у нас нет ни единого основания считать заключенный договор кабальным, — отметил Богданов. — Причем ТЭЦ никогда не требовала у администрации возмещения своих затрат за неотделимые улучшения».

Директор станции коснулся и широко обсуждавшейся в СМИ темы — демонтажа муниципальной турбины №4, которая, по утверждению горадминистрации, была слишком рано выведена из эксплуатации, и планов по выводу турбины №2.

«Обе турбины №4 и №2 практически выработали свой ресурс, по своим техническим параметрам это оборудование не востребовано на рынке электроэнергии и мощности. Раньше они работали исключительно на снабжение энергоресурсами промышленных предприятий Южного промузла. Но основные их заводы-потребители, такие, например, как Химволокно, давно прекратили свое существование, — пояснил Андрей Богданов. — А значит, оставлять в эксплуатации оба агрегата, которые простаивали, бессмысленно. Все соответствующие решения по демонтажу турбины №4 были утверждены на уровне федерального Минэнерго».

Говоря об уровне тарифов на тепловую энергию, руководитель станции заявил, что за последние четыре года у станции они выросли всего на 7,4% при уровне инфляции за этот период в 14,3%. Тем временем РМПТС, покупая эти гигакалории у ТЭЦ, продает их населению с наценкой в 127%. Рост конечного тарифа РМПТС на тепло для населения за последние 4 года составил 17,4%, что выше уровня инфляции.

«Если мэрия будет настаивать на расторжении договора аренды, то этот вопрос надо решать в суде, — убежден Андрей Богданов. — Пока мы являемся арендаторами, все обязательства по тепло- и электроснабжению Рязани будут выполняться согласно федеральному законодательству и ранее заключенным долгосрочным договорам».

Тема налоговых платежей ТЭЦ была затронута на пресс-конференции не случайно — станция зарегистрирована в Татарстане. За 2019 год ТЭЦ заплатила 745 млн рублей налогов и страховых взносов, из них в бюджет и фонды Рязанской области — 381,4 млн рублей (51,1%), а в бюджет Татарстана только 2,8 млн рублей (0,38%). Остальные налоги были направлены в федеральный бюджет.