Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в «Столото»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Победителем всероссийской новогодней лотереи стала жительница Московской области Надежда Бартош. Именно она выиграла миллиард рублей, об этом
Розыгрыш миллиарда рублей состоялся в новогоднюю ночь, однако победительница вышла на связь с лотерейным центром только сегодня. Вместе со своим супругом и дочерью она приехала, чтобы оформить крупный выигрыш.
При этом семья покупает лотерейные билеты не первый год и не пропускает новогодние тиражи «Русского лото». В этом году победительница приобрела порядка десяти билетов. Однако выиграл именно тот билет, который ей подарила дочь на день рождения, говорится в сообщении.
Бартош, комментируя свою победу, заявила, что родилась она 31 декабря, а билет попросила в подарок.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз-за пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных
|
cледующая новость →В Москве в новогодние праздники задержали около 500 пьяных водителей
Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.