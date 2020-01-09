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22:30, 9 января 2020 178
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в «Столото»

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в «Столото»

Победителем всероссийской новогодней лотереи стала жительница Московской области Надежда Бартош. Именно она выиграла миллиард рублей, об этом РБК сообщили в пресс-службе лотерейного центра «Столото».

Розыгрыш миллиарда рублей состоялся в новогоднюю ночь, однако победительница вышла на связь с лотерейным центром только сегодня. Вместе со своим супругом и дочерью она приехала, чтобы оформить крупный выигрыш.

При этом семья покупает лотерейные билеты не первый год и не пропускает новогодние тиражи «Русского лото». В этом году победительница приобрела порядка десяти билетов. Однако выиграл именно тот билет, который ей подарила дочь на день рождения, говорится в сообщении.

Бартош, комментируя свою победу, заявила, что родилась она 31 декабря, а билет попросила в подарок.


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