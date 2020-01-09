Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:10, 9 января 2020 67
 0    0

В Рязани дизайнер-декоратор в среднем зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц — исследование

В Рязани дизайнер-декоратор в среднем зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц — исследование

Фото: Pixabay.com

В Рязани дизайнер-декортор в среднем зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в исследовании сервиса Superjob.

Специалисты проанализировали зарплаты дизайнеров в крупных городах. Так, в Москве дизайнер зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — 49 тысяч.

Во Владимире зарплата представителей этой профессии достигает 33 тысяч рублей в месяц, в Туле — 35 тысяч, в Липецке и Тамбове — по 30 тысяч рублей в месяц.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Имею право. Что изменится в законодательстве в 2020 году?

Имею право. Что изменится в законодательстве в 2020 году?

Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 28 декабря 2019 2 231
Рязань назвала себя «столицей русского огурца» 5
9:42, 4 января 2020 2 443
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 1 478
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
18:20, 29 декабря 2019 2 000
В центре Рязани появились ледяные скульптуры
22:09, 1 января 2020 2 899
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
Все новости
Голосования

Время работать! Как вы справляетесь с постпраздничным синдромом?

Окончание опроса: 27.01.2020
Архив голосований
Форум