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Фото: Pixabay.com
В Рязани дизайнер-декортор в среднем зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в исследовании сервиса Superjob.
Специалисты проанализировали зарплаты дизайнеров в крупных городах. Так, в Москве дизайнер зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — 49 тысяч.
Во Владимире зарплата представителей этой профессии достигает 33 тысяч рублей в месяц, в Туле — 35 тысяч, в Липецке и Тамбове — по 30 тысяч рублей в месяц.
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