Умер старейший священнослужитель Рязанской епархии

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Вечером в среду, 8 января, скончался старейший священнослужитель Рязанской епархии протоиерей Михаил Крестов. Осенью 2019 года ему исполнилось 94 года.
Время и место отпевания и прощания с отцом Михаилом уточняются.
Справка
Михаил Крестов был рукоположен в сан иерея митрополитом Рязанским и Касимовским Симоном в 1995 году. В то время ему исполнилось 70 лет.
С 1995 года по 2001 год был настоятелем Иверского храма села Муратово. С 2002 года назначен почетным настоятелем храма в селе Мосолово.
Последние годы проживал в Рязани.
Фото с сайта Рязанской епархии
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