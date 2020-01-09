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15:27, 9 января 2020 142
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А что в кино? «Камуфляж и шпионаж», «Девушка в лабиринте» и другие новинки

А что в кино? «Камуфляж и шпионаж», «Девушка в лабиринте» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фантастический мультфильм «Камуфляж и шпионаж» режиссеров Ника Бруно и Троя Квона рассказывает нетривиальную детективную историю, главными героями которой становятся две противоположности: веселый и жизнерадостный агент Ланс Стерлинг и хмурый мизантроп Уолтер Бекетт.

Еще одна детективная история — фильм режиссера Донато Карризи «Девушка в лабиринте», снятый по его же одноименной книге. Главные роли исполнили Дастин Хоффман и Тони Сервилло.

Новый фильм Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла» основан на реальных событиях, произошедших летом 1996 года во время Олимпийских игр в Атланте.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

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