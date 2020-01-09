А что в кино? «Камуфляж и шпионаж», «Девушка в лабиринте» и другие новинки

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Фантастический мультфильм «Камуфляж и шпионаж» режиссеров Ника Бруно и Троя Квона рассказывает нетривиальную детективную историю, главными героями которой становятся две противоположности: веселый и жизнерадостный агент Ланс Стерлинг и хмурый мизантроп Уолтер Бекетт.
Еще одна детективная история — фильм режиссера Донато Карризи «Девушка в лабиринте», снятый по его же одноименной книге. Главные роли исполнили Дастин Хоффман и Тони Сервилло.
Новый фильм Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла» основан на реальных событиях, произошедших летом 1996 года во время Олимпийских игр в Атланте.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В полиции прокомментировали аварию с двумя легковушками, «ГАЗелью» и фурой под Рязанью
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?