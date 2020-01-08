В новогодние праздники Казанское направление электричек стало одним из самых популярных для детей

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В новогодние праздники, с 1 по 7 января, услугами Центральной ППК воспользовались более 40 тысяч детей. Это на две тысячи больше, чем в прошлом году, сообщила
Отмечается, что больше всего детских билетов оформляли на Ярославском направлении. Среди лидеров также Казанское и Горьковское направления.
Чаще всего пассажиры путешествовали вместе с детьми 3 января.
Напомним, дети до пяти лет имеют право на бесплатный проезд в обычных поездах и экспрессах, пассажирам в возрасте 5-7 лет оформляют детские проездные документы.
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Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?