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21:29, 8 января 2020 156
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В новогодние праздники Казанское направление электричек стало одним из самых популярных для детей

В новогодние праздники Казанское направление электричек стало одним из самых популярных для детей

В новогодние праздники, с 1 по 7 января, услугами Центральной ППК воспользовались более 40 тысяч детей. Это на две тысячи больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба пассажирской компании.

Отмечается, что больше всего детских билетов оформляли на Ярославском направлении. Среди лидеров также Казанское и Горьковское направления.

Чаще всего пассажиры путешествовали вместе с детьми 3 января.

Напомним, дети до пяти лет имеют право на бесплатный проезд в обычных поездах и экспрессах, пассажирам в возрасте 5-7 лет оформляют детские проездные документы.


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