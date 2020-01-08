Рязанцев пригласили на бесплатный рождественский спектакль

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцев пригласили на рождественский спектакль для детей и взрослых «И вновь рождается Любовь». Он пройдет в пятницу, 10 января, в большом зале ДК агроуниверситета, сообщил
Начало представления в 12:00, вход свободный.
На сцену выйдут педагогический состав, а также воспитанники воскресной школы и православного молодежного общества храма Сретения Господня, Вознесенского храма, ученики рязанских школ.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСерьезное ДТП на проезде Яблочкова попало на камеру
|
cледующая новость →Российским авиакомпаниям порекомендовали не летать над Ираном и Ираком
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.