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Рязанцам предложили стать участниками дискуссии «Музыка моего времени». Встреча в рамках «
Начало в 18:30, вход свободный по предварительной брони.
На встречу приглашаются все, кто интересуются джазом и другими направлениями музыки. Отмечается, что вечер пройдет с участием музыкантов Рязани. Адрес: улица Горького, 98. Телефон 25-49-91 (с 12:00 до 19:00).
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