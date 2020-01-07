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9:00, 7 января 2020 448
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Рязанцы встретили Рождество в кремле

Рязанцы встретили Рождество в кремле

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Во вторник, 7 января, в 00:00 в Христорождественском кафедральном соборе Рязани прошла божественная литургия, посвященная празднованию Рождества Христова.

Службу посетили более сотни рязанцев — пенсионеры, школьники и другие горожане.

Литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Накануне владыка поздравил прихожан с праздником.

«Вот и наступил праздник Рождества — праздник света, радости и разума. Праздник торжества разума. Именно об этом свидетельствует нам главное песнопение праздника — Рождественский тропарь: „Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума“. На протяжении двух тысяч лет человечество живет в свете божественного разума, божественного познания. Свет божественного разума вдохнул новую жизнь в древнего человека, и в ночном мраке воссиял Свет с Востока», — сказал митрополит.

«Вся европейская культура была проникнута этим светом. Правда, в советской школе нас учили, что религия — это антипод науки, антипод разума. Но это, конечно же, не так. Сама наука развивалась в недрах христианской культуры. Сам бесконечный процесс познания мира на протяжении истории открывал перед человеком премудрость Его создателя. Сама возможность познания — это дар создателя своему творению», — заключил он.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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