Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:18, 7 января 2020 146
 0    0

Рязань вошла в рейтинг городов, где реже всего можно услышать мат

Рязань вошла в рейтинг городов, где реже всего можно услышать мат

Рязань вошла в рейтинг городов, где реже всего можно услышать мат. Исследование провел Финансовый университет при Правительстве России.

Опрос проводился в городах с населением более 250 тысяч человек. Респондентам задавали вопрос о том, насколько часто в их круге общения используются нецензурные выражения. Согласно исследованию, «часто» и «довольно часто» мат слышат 18% жителей крупных и средних российских городов.

Результаты показали, что чаще всего ненормативную лексику можно встретить во Владивостке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте.

Реже всего нецензурные выражения употребляют в своей речи жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 28 декабря 2019 1 917
Рязань назвала себя «столицей русского огурца» 5
9:42, 4 января 2020 1 955
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
15:31, 24 декабря 2019 1 529
В Рязани временно закончился символ «Новогодней столицы»
22:09, 1 января 2020 2 670
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
17:02, 24 декабря 2019 2 792
Рязанская мэрия составила список новогодних арт-объектов для селфи
Все новости
Голосования

Какой популярный салат вы будете готовить на Новый год?

Окончание опроса: 9.01.2020
Архив голосований
Форум