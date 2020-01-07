RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязань вошла в рейтинг городов, где реже всего можно услышать мат.
Опрос проводился в городах с населением более 250 тысяч человек. Респондентам задавали вопрос о том, насколько часто в их круге общения используются нецензурные выражения. Согласно исследованию, «часто» и «довольно часто» мат слышат 18% жителей крупных и средних российских городов.
Результаты показали, что чаще всего ненормативную лексику можно встретить во Владивостке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте.
Реже всего нецензурные выражения употребляют в своей речи жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Опубликован ролик про рязанский фестиваль огня и света
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?