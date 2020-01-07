Куда пойти 8 января? Афиша RZN.info

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Новогодние каникулы подходят к концу, и сегодня мы расскажем вам о культурных событиях Рязани, которые пройдут в воскресенье, 8 января.
В рязанских театрах завершается череда новогодних спектаклей. В театре драмы зрители смогут увидеть спектакль «
В ДК «Приокский» состоится концерт народного академического женского хора «Ретро» «
В гипермаркете «Глобус» в рамках фестиваля «Зимние дни джаза» выступит коллектив
В кафе-клубе «Старый парк» с рождественским концертом выступит известный бард
В театре «Переход» выступит группа
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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