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22:08, 7 января 2020 177
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Куда пойти 8 января? Афиша RZN.info

Куда пойти 8 января? Афиша RZN.info

Новогодние каникулы подходят к концу, и сегодня мы расскажем вам о культурных событиях Рязани, которые пройдут в воскресенье, 8 января.

В рязанских театрах завершается череда новогодних спектаклей. В театре драмы зрители смогут увидеть спектакль «Три богатыря».

В ДК «Приокский» состоится концерт народного академического женского хора «Ретро» «Рождественская звезда».

В гипермаркете «Глобус» в рамках фестиваля «Зимние дни джаза» выступит коллектив DixieLight Band.

В кафе-клубе «Старый парк» с рождественским концертом выступит известный бард Виктор Третьяков.

В театре «Переход» выступит группа Zero People — сайд-проект участников группы «Animal ДжаZ» с программой «Zeroждество».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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