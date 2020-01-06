Названа дата и место прощания с рязанским бизнесменом Базияном

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Церемония прощания с Александром Базияном пройдет во вторник, 7 января, в 12:00 в траурном зале областной клинической больницы. Об этом пишут «
Отмечается, что Базияна похоронят на центральной аллее Новогражданского кладбища.
Напомним, в воскресенье, 5 января,
Как отметили в федерации, последние 15 лет он занимался развитием спорта. В 2014—2017 годах входил в коллегию регионального минспорта. Бизнесмен помогал восстанавливаться тиры во Дворце детского творчества и медуниверситете.
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