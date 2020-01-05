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20:32, 5 января 2020 399
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Рязанцы метали валенки на фестивале в Лесопарке

Рязанцы метали валенки на фестивале в Лесопарке

Фото: Администрация Рязани

В воскресенье, 5 января, в Лесопарке во второй раз устроили мини-фестиваль «Рязанский валенок». Его организовали по аналогу с одноименным фестивалем, который проводят в Спас-Клепиках двадцать лет подряд, сообщил сайт рязанской мэрии.

Между собой соревновались 16 команд, одна из них была из Подмосковья. Гости играли в дартс, примеряли обмундирование, метали валенки с руки и ноги и участвовали в других конкурсах.

В соревнованиях «Слетающие валенки» победителем стал Дмитрий Колесников, второе место занял Алексей Макаров, а третье место у Романа Мартынюка.

По итогу 13 состязаний победила команда «Рязань крепеж». Второе место поделили между собой команды «Котлеты по-рязански» и «Не везет». На третьем месте — «Сборная Есенина».


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