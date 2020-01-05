Мэр поздравила рязанку со столетием

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Фото: Администрация Рязани
Мэр Елена Сорокина поздравила рязанку Екатерину Меньшову со столетием, передала ей письмо от президента, вручила цветы и подарок. Труженик тыла отметила юбилей в воскресенье, 5 января,
Меньшова родилась в Сасовском районе. Вышла замуж, родила дочь. Во время Великой Отечественной войны работала в Рязани главным бухгалтером в артели, которая производила вещи для фронта.
Первый муж женщины погиб на войне, в 1947 году она вновь вышла замуж и родила еще пятерых детей. Рязанке присвоили звание «Мать-героиня».
Екатерина Меньшова работала в пожарной части завода Рязсельмаш телефонисткой, в 50 лет вышла на пенсию. Сейчас у нее семь внуков, пять правнуков и одна праправнучка.
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