Главные объекты 2019 года в Рязанской области

Продолжаем подводить итоги 2019 года. Сегодня мы постарались составить для вас список главных объектов, которые открылись в прошлом году.

Дворец Торжеств на Московском шоссе

Реконструкция здания на Московском шоссе под Дворец торжеств завершилась в конце года.

Раньше в помещениях располагался сначала кинотеатр, а затем арт-клуб «Планетарий». Но теперь от прежних объектов остались лишь воспоминания.

Бывший зал разделили на два этажа.

На первом — для приема граждан — оборудовали 11 окон с электронной очередью.

На втором этаже Дворца торжеств сделали два зала для регистрации с мраморными столами и зеркалами с багетам, холл для ожидания, комнаты жениха и невесты.

Теперь все городские ЗАГСы переедут в одно здание, лишь бы пробки не мешали молодоженам.

Стоимость объекта 136 миллионов.

Школа искусств в Недостоеве

Одно из самых ярких зданий в Недостоеве открылось в конце мая. Трехэтажное здание рассчитано на 500 детей.

На первом этаже располагаются классы и залы для хореографии. Второй этаж вмещает в себя музыкальное отделение для обучения игры на баяне, гитаре, фортепиано, струнных и духовых инструментах, а также малый актовый зал для выступлений и репетиций.

На последнем этаже подготовили класс по компьютерной графике, оснащенный 3D-оборудованием (сканер, принтер и станок), кабинет с муфельными печами для обжига глины и сушильным шкафом и традиционные залы для написания натюрмортов и портретов.

Стоимость объекта 300 миллионов.

Музейный центр имени Александра Солженицына

Музейный центр имени писателя Александра Солженицына разместили в «Доме Салтыкова-Щедрина (Морозова)» на улице Ленина в Рязани.

Реконструкция затянулась до середины августа. Но за это время успели отреставрировали фасад и кровлю, поменять полы, оборудовать гидроизоляцию подвала, полностью заменить систему электроснабжения, а также выполнить внутреннюю отделку помещений.

В центре разместили интерактивные экспозиции, посвященные творческой жизни Солженицына в Рязанской области, а также литературной истории города в 19-20 веках.

Помимо этого, в здании оборудовали конференц-зал и кинозал.

Стоимость объекта 150 миллионов.

Технопарк «Точка кипения»

Технопарк открылся на первом и втором этажах в здании бывшего училища связи.

Инновационный научно-технологический центр имеет несколько залов: лекторий, конференц-зал, коворкинг-зона, переговорная.

На первом этаже организовано пространство для коллективной работы, а на втором этаже — переговорные.

Для работы в «Точке кипения» планируют привлекать организации с инновационными проектами в сфере IT-технологий. В технопарке организовано многофункциональное пространство, предполагается аренда помещений на льготных условиях, а также предоставление информационно-консультационной поддержки.

Пространство уже успело запомниться публичными отчетами зампредов правительства и пресс-конференцией губернатора.

Стоимость объекта 80 миллионов.

Школы в Ухолове и Ерахтуре Шиловского района

В 2019 году в Рязанской области удалось открыть две новые школы.

В январе в Ухолове заработал новый корпус школы на 250 мест, который соединили на уровне второго этажа с основной школой теплым коридором.

В новом корпусе появились спортзал, столовая, стоматологический кабинет, кабинет психологической релаксации, библиотека и актовый зал.

Рядом построили теплые гаражи для автобусов и собственную газовую котельную.

В сентябре в новую школу пошли в дети из села Ерахтур Шиловского района.

Здесь с нуля возвели здание на 132 человека.

В школе есть актовый зал, спортзал с душевыми, столовая, музей, библиотека с читальным залом и питомник для деревьев. Кроме того, все кабинеты оснастили современным оборудованием.

Стоимость объектов по 150 миллионов.

«Парк Стрит» в Сасове

В конце декабря для жителей Сасова открылся «Парк Стрит». На территории сквера появись входные арки, постамент с самолетом Ан-2, пергола-качели и навес, а также веранда с танцплощадкой и сцена.

Дорожки парка заасфальтировали, а «взлетную полосу» к самолету замостили плиткой.

Также плитка появилась на площади перед входом в парк.

Летом здесь планируют организовать прокат и оборудовать Wi-fi.

Стоимость объекта 100 миллионов.

ЖК «Аэробус»

В 2019 году в Рязани решили проблему с еще одним недостроем. Строительство ЖК «Аэробус» началось еще в 2014 году, но было заморожено спустя год. Застройщик не смог выполнить своих обязательств, а дольщики остались без долгожданных квартир.

Обманутые вкладчики проводили одиночные пикеты, проводили разговоры на повышенных тонах с тогдашним мэром Олегом Булековым и даже грозились голодовкой.

В итоге дому смогли найти нового застройщика, а в конце 2019 года 120 обманутых дольщиков наконец-то получили ключи от долгожданных квартир.

Музей основателя компании Max Factor

Исторический салон Максимилиана Факторовича открыли в рамках фестиваля «Новогодняя столица». Он расположился на улице Кольцова, дом №1, рядом с первым магазином Макса Фактор.

Экспозиция парфюмерно-косметического музея разделена на несколько зон: «Будуар», «Парикмахерская», «Аптекарский магазин». Часть пространства посвящена голливудскому периоду жизни Макса Фактора.

В музее нет привычных витрин и многие экспонаты можно потрогать руками: модные журналы 120-летней давности, раритетные флаконы, тюбики с косметикой и многое другое.

Музей должен стать еще одним местом для привлечения туристов в областной центр.

Памятник Петру и Февронии в Ласкове

Еще один не самый большой объект в списке, но не менее важный для повышения турпотока.

Скульптуру святым Петру и Февронии установили в селе Ласково Рязанского района, на родине Февронии в День семьи, любви и верности.

Камень на месте памятника заложили еще два года назад, а реализовать идею удалось в 2019 году.

Автором памятника стал легендарный скульптор Борис Горбунов. который не успел дожить до дня открытия монумента.

Место должно стать «знаковым» для молодоженов в День семьи, любви и верности.

В списке могли оказаться БСПМ, обход города Сасово, ФОК и детсад в Песочне и многие другие объекты, но их открытие перенесли на 2020 год.