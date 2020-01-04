Куда пойти 5 января? Афиша RZN.info

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Фото: Pixabay.com
Мы продолжаем рассказывать о культурных событиях в новогодние каникулы. Выбирайте, куда пойти в воскресенье, 5 января.
В Лесопарке устроят спортивные соревнования «
В рамках проекта «Новогодняя столица» в Рязани организуют
В МКЦ покажут спектакль «
В кафе-клубе «Старый парк» выступит
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.