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13:01, 4 января 2020 141
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Куда пойти 5 января? Афиша RZN.info

Куда пойти 5 января? Афиша RZN.info

Фото: Pixabay.com

Мы продолжаем рассказывать о культурных событиях в новогодние каникулы. Выбирайте, куда пойти в воскресенье, 5 января.

В Лесопарке устроят спортивные соревнования «Валенковое многоборье». В филармонии пройдет спектакль «Медной горы хозяйка» московского музыкального театра для детей и молодежи «Экспромт».

В рамках проекта «Новогодняя столица» в Рязани организуют Фестиваль света и огня — выступления будут на открытом воздухе в Рязанском кремле и на Лыбедском бульваре.

В МКЦ покажут спектакль «Здравствуй, папа, Новый год» с участием известных российских артистов: Андрея Леонова, Александра Семчева, Анатолия Васильева, Ольги Лифенцевой и других.

В кафе-клубе «Старый парк» выступит Кирилл Устинов с новым проектом «Осталось 2 кадра».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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