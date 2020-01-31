В Рязанской области мужчина украл ограды с могил ветеранов

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В Путятинском районе полиция раскрыла кражу оградок с могил на кладбищах в селах Поляки и Песочня. Об этом сообщила
Родственники ветерана Великой Отечественной, могила которого расположена на кладбище в селе Поляки Путятинского района сообщили в полицию, что с могилы их родственника похитили металлические столбы и ограду.
Жители села Песочня также сообщили, что с местного кладбища пропала ограда с могилы ветерана войны в Афганистане.
Оперативники предположили, что злоумышленник мог сдать украденное как металлолом. Полицейские объехали ближайшие пункты приема вторсырья и не нашли там похожих предметов, похожих на похищенные ограды.
Тогда оперативники обследовали пункты в соседних районах, в том числе в Рязани.
Часть похищенных оградок нашли в пункте вторсырья на окраине Рязани.
Выяснилось, что к кражам причастен 23-летний житель Шилова, ранее неоднократно судимый за кражу и угон.
Полиция разыскала злоумышленника. По предварительной информации, мужчина выбирал самые массивные оградки. Он перевозил их на автомобиле «как можно дальше от места хищения, но это уловка не помогла».
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.
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