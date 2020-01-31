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Фото: Pixabay.com
В Калуге временно закроют детскую поликлинику №4. Она находится в доме №43 на улице Маршала Жукова, сообщает
Поликлиника не будет принимать пациентов до 3 февраля: за это время там сделают ремонт и заменят коммуникации. Пока же педиатр осматривает горожан в будни с 8:30 до 11:00 по адресу: улица Маршала Жукова, дом №48.
В пятницу, 31 января, должно открыться новое детское поликлиническое отделение. Оно находится в доме №41 на улице Молодежной.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.