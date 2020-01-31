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13:58, 31 января 2020 49
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В Калуге временно закроют детскую поликлинику

В Калуге временно закроют детскую поликлинику

Фото: Pixabay.com

В Калуге временно закроют детскую поликлинику №4. Она находится в доме №43 на улице Маршала Жукова, сообщает Kaluga-poisk.ru.

Поликлиника не будет принимать пациентов до 3 февраля: за это время там сделают ремонт и заменят коммуникации. Пока же педиатр осматривает горожан в будни с 8:30 до 11:00 по адресу: улица Маршала Жукова, дом №48.

В пятницу, 31 января, должно открыться новое детское поликлиническое отделение. Оно находится в доме №41 на улице Молодежной.


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