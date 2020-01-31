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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В пятницу, 31 января, на заводе в Орловской области прогремел взрыв. Погибли пятеро. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает
Взрыв произошел на заводе резиновых изделий в Мценске. В строящемся цехе на улице Автомагистраль рухнула крыша на площади 200 квадратных метров.
По данным источника, все погибшие и пострадавшие — граждане Турции.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.