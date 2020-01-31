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Мошенники разослали письма от имени зампреда рязанского правительства. Послания с просьбами о благотворительной финансовой помощи для проведения социально-ориентированных программ получили руководители ряда предприятий. Об этом
Рязанское правительство подобных писем не рассылало.
Полицейские начали проверку. Всех, кто получил письма мошенников, просят позвонить по телефону: 02 (102/112 — с мобильных операторов).
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.