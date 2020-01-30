В Рязани «семерка» сбила пешехода

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Вечером в четверг, 30 января, на улице Зубковой в Рязани сбили пешехода. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Водитель 1957 года рождения за рулем ВАЗ 2107 сбил 51-летнего мужчину, который переходил дорогу по негулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший обращался в больницу за помощью.
Полицейские начали проверку по факту ДТП.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.