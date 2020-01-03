В Рязани отметили «Зимний день ВДВ»

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В четверг, 2 января, в Рязани прошел «Зимний день ВДВ». На мероприятии было около пяти тысячи рязанцев и гостей города,
Праздник начался с выступления команды КВН «Умные люди». Рязанские десантники пели, шутили, а также показали сказку «12 месяцев армейской службы». Кроме того, на сцену вышел ансамбль «Крылатая пехота», который исполнил негласный гимн ВДВ — песню «Синева».
Для всех собравшихся провели конкурсы и викторины с подарками. За верные ответы можно было получить пригласительный в Музей ВДВ.
Завершился праздник показательными выступлениями по рукопашному бою и роты почетного караула Десантного училища.
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