Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:29, 3 января 2020 52
 0    0

В Рязани отметили «Зимний день ВДВ»

В Рязани отметили «Зимний день ВДВ»

В четверг, 2 января, в Рязани прошел «Зимний день ВДВ». На мероприятии было около пяти тысячи рязанцев и гостей города, сообщает пресс-служба мэрии.

Праздник начался с выступления команды КВН «Умные люди». Рязанские десантники пели, шутили, а также показали сказку «12 месяцев армейской службы». Кроме того, на сцену вышел ансамбль «Крылатая пехота», который исполнил негласный гимн ВДВ — песню «Синева».

Для всех собравшихся провели конкурсы и викторины с подарками. За верные ответы можно было получить пригласительный в Музей ВДВ.

Завершился праздник показательными выступлениями по рукопашному бою и роты почетного караула Десантного училища.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Алкоголь, автомобили, медицина. Что подорожает для рязанцев в 2020 году?

Алкоголь, автомобили, медицина. Что подорожает для рязанцев в 2020 году?

Список новых цен на товары и услуги в регионе.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:18, 30 декабря 2019 2 149
РЗН. инфо публикует режим работы рязанских ТРЦ и супермаркетов 31 декабря и 1 января 2
22:09, 1 января 2020 2 006
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
13:26, 23 декабря 2019 1 557
Любимову подарили восьмикилограммовый торт
18:14, 28 декабря 2019 1 541
Рязань назвала себя «столицей русского огурца» 5
15:31, 24 декабря 2019 1 276
В Рязани временно закончился символ «Новогодней столицы»
Все новости
Голосования

Какой популярный салат вы будете готовить на Новый год?

Окончание опроса: 9.01.2020
Архив голосований
Форум