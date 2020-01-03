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15:16, 3 января 2020 829
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Под Рязанью 12-летняя девочка покончила с собой

Под Рязанью 12-летняя девочка покончила с собой

Под Рязанью покончила с собой 12-летняя девочка, сообщил «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

Известно, что происшествие случилось в ночь на 30 декабря. Обстоятельства не сообщаются.

СК возбудил уголовное дело по факту смерти.


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