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Фото: Pixabay.com
В Кузбассе на годовалую девочку с крыши упал снег. Об этом сообщает
Этот случай произошел в пятницу, 24 января. В южной Осинниках женщина катала дочь на санках, когда с крыши съехал снег. Девочку госпитализировали в Новокузнецк. У нее диагностировали черепно-мозговую травму.
Следователи начали проверку. Они изучат документы управляющей компании, которая обслуживает дом.
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