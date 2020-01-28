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14:07, 28 января 2020 54
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В Кузбассе на годовалую девочку с крыши упал снег

В Кузбассе на годовалую девочку с крыши упал снег

Фото: Pixabay.com

В Кузбассе на годовалую девочку с крыши упал снег. Об этом сообщает VSE42.ru.

Этот случай произошел в пятницу, 24 января. В южной Осинниках женщина катала дочь на санках, когда с крыши съехал снег. Девочку госпитализировали в Новокузнецк. У нее диагностировали черепно-мозговую травму.

Следователи начали проверку. Они изучат документы управляющей компании, которая обслуживает дом.


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