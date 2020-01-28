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17:04, 28 января 2020 142
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Ситуация с «рыбной» водой в Рязани может повториться — «Водоканал»

Ситуация с «рыбной» водой в Рязани может повториться — «Водоканал»

Ситуация с «рыбной» водой в Рязани может повториться. Об этом во вторник, 28 января, заявил главный инженер «Водоканала» Юрий Феоктистов в беседе с журналистами.

По его словам, проблемы с водозабором в Дядьковском затоне начались уже с 2010 года после лесных пожаров, а из-за отсутствия паводка и снижения уровня воды в Оке качество воды меняется.

«Этот источник водоснабжения проектировался 40 лет назад и уже сейчас нужно что-то менять. Требуется провести исследование и принять конкретное, долгосрочное решение», — заявил Феоктистов.

Среди возможных вариантов рассматриваются: очистка старого водозабора в Дядькове, установка системы очистки воды от запаха, а также строительство нового водозабора. Именно для этого в мэрии создана специальная комиссия, которая займется этим вопросом.

«Понятно, что это большие деньги и сроки. Но подобная ситуация [с „рыбным“ запахом] может повториться, если город ничего не сделает», — отметил Юрий Феоктистов. До принятия проектного решения предприятие намерено покупать воду у РНПК или очистить водозабор в Дядькове.


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