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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Фигурантов дела о «Детском питании» в Рязани вновь отказались выпускать из СИЗО. Апелляционные жалобы бывшего вице-мэра Сергея Пашкевича и федерального чиновника Павла Пущина рассмотрели в понедельник, 27 января.
Меру пресечения для подсудимых оставили прежней. Срок ареста у Пашкевича истекает 5 февраля, а у Пущина — 12 февраля.
Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела
Напомним, вице-мэра
Пущин, по версии следствия,
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.