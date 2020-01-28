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10:36, 28 января 2020 155
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Фигурантов дела о «Детском питании» в Рязани вновь отказались выпускать из СИЗО

Фигурантов дела о «Детском питании» в Рязани вновь отказались выпускать из СИЗО

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Фигурантов дела о «Детском питании» в Рязани вновь отказались выпускать из СИЗО. Апелляционные жалобы бывшего вице-мэра Сергея Пашкевича и федерального чиновника Павла Пущина рассмотрели в понедельник, 27 января.

Меру пресечения для подсудимых оставили прежней. Срок ареста у Пашкевича истекает 5 февраля, а у Пущина — 12 февраля.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела завершилось, скоро его направят в суд.

Напомним, вице-мэра задержали в его рабочем кабинете и под конвоем доставили в столицу. Пашкевича временно отстранили от должности, ему вменяют взятку в особо крупном размере по уголовному делу МП «Детское питание».

Пущин, по версии следствия, участвовал в организации получения взяток от поставщиков директором рязанского МП «Детское питание».


© RZN.info

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