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14:39, 28 января 2020 160
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Алкомаркеты «Красное & Белое» проверят утечку данных посетителей

Алкомаркеты «Красное & Белое» проверят утечку данных посетителей

Фото: Pixabay.com

Алкомаркеты «Красное & Белое» проверят утечку данных посетителей. В магазинах сети начали служебное расследование, передает РИА Новости.

В компании основной версией случившегося считают «умышленные преступные действия одного из сотрудников». Представитель сети заявил, что похищенная информация не угрожает клиентам.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в открытом доступе находится база данных со списком участников программы лояльности «Красного & Белого».

Напомним, сеть основали в 2006 году. В сентябре 2019 года ее объединили с магазинами «Дикси» и «Бристоль».

Сетями управляет компания DKBR Mega Retail Group.


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