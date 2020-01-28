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Фото: Pixabay.com
Алкомаркеты «Красное & Белое» проверят утечку данных посетителей. В магазинах сети начали служебное расследование, передает
В компании основной версией случившегося считают «умышленные преступные действия одного из сотрудников». Представитель сети заявил, что похищенная информация не угрожает клиентам.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в открытом доступе находится база данных со списком участников программы лояльности «Красного & Белого».
Напомним, сеть основали в 2006 году. В сентябре 2019 года ее объединили с магазинами «Дикси» и «Бристоль».
Сетями управляет компания DKBR Mega Retail Group.
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