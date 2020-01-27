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В субботу, 25 января, Сасовском районе чиновника без «прав» поймали пьяным за рулем служебной машины. Об этом пишет «
В понедельник, 27 января, чиновника арестовали на десять суток.
Фото с сайта «
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.