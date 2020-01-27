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18:58, 27 января 2020 250
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Специальная комиссия займется «рыбной» водой в Рязани

Специальная комиссия займется «рыбной» водой в Рязани

Фото: Администрация Рязани

На совещании в понедельник, 27 января, мэр Рязани Елена Сорокина поручила создать специальную комиссию, которая «изучит вопрос и даст экспертную оценку» по ситуации с жалобами горожан на «рыбную» воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

И.о. директора «Водоканала» Роман Мощенков сообщил Сорокиной, что из-за «специфического» запаха предприятие решило перейти с водозабора в Дядьковском затоне, на водозабор в русле реки, принадлежащем АО «РНПК».

«В данный момент около 20 000 кубометров воды в сутки поступает потребителям с этих водозаборных сооружений, еще 20 000 кубических метров компенсируются из скважин с артезианской водой», — отметили на совещании.

По информации Мощенкова, на водозабор могли попасть отложения из-за аномально теплой погоды в январе.

«Контроль за качеством воды и за ее безопасностью производится непрерывно. По результатам исследований лаборатории предприятия все показатели — химические и микробиологические — находятся в пределах гигиенических нормативов», — рассказал и.о. руководителя «Водоканала».

В сообщении отметили, что специальная комиссия даст экспертную оценку и изучит вопрос с «рыбной» водой.

«Вы должны выработать комплекс мер, которые в последующем помогут избежать повторения подобной ситуации независимо от погодных явлений, — обратилась к директору предприятия Елена Сорокина.


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