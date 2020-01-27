Специальная комиссия займется «рыбной» водой в Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
На совещании в понедельник, 27 января, мэр Рязани Елена Сорокина поручила создать специальную комиссию, которая «изучит вопрос и даст экспертную оценку» по ситуации с жалобами горожан на «рыбную» воду. Об этом сообщил
И.о. директора «Водоканала» Роман Мощенков сообщил Сорокиной, что из-за «специфического» запаха предприятие решило перейти с водозабора в Дядьковском затоне, на водозабор в русле реки, принадлежащем АО «РНПК».
«В данный момент около 20 000 кубометров воды в сутки поступает потребителям с этих водозаборных сооружений, еще 20 000 кубических метров компенсируются из скважин с артезианской водой», — отметили на совещании.
По информации Мощенкова, на водозабор могли попасть отложения из-за аномально теплой погоды в январе.
«Контроль за качеством воды и за ее безопасностью производится непрерывно. По результатам исследований лаборатории предприятия все показатели — химические и микробиологические — находятся в пределах гигиенических нормативов», — рассказал и.о. руководителя «Водоканала».
В сообщении отметили, что специальная комиссия даст экспертную оценку и изучит вопрос с «рыбной» водой.
«Вы должны выработать комплекс мер, которые в последующем помогут избежать повторения подобной ситуации независимо от погодных явлений, — обратилась к директору предприятия Елена Сорокина.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ компании «Еламед» обсудили развитие на три года
|
cледующая новость →Под Рязанью сгорели два гаража и автомобиль
Представляем вам подборку историй от первого лица, среди которых есть смешные, а есть судьбоносные, но все их объединяет одно — безмятежный дух студенчества.