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19:21, 26 января 2020 84
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В Рязани открыли выставку к 75-летию освобождения Освенцима

В Рязани открыли выставку к 75-летию освобождения Освенцима

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 26 января, в Рязани в Доме общественных организаций открыли выставку к 75-летию освобождения Освенцима и Международному дню памяти жертв Холокоста. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Материалы для экспозиции предоставили Российский еврейский конгресс и фонд «Холокост».

«Мы видим нацистские пропагандистские листовки, людей перед казнью. Вот приказ в Керчи о том, чтобы евреи пришли к месту сбора с продуктами и вещами, в расчете на то, что можно будет потом чем-то поживиться. Кстати, у нас в Михайлове были такие же листовки. К счастью, Красная Армия не дала врагам занять город, и евреи там не пострадали», — рассказала директор Еврейского общинного культурного центра Рязанской области «Хесед-Тшува» Людмила Захарова.

Выставка будет работать три дня.


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