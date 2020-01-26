В Рязани открыли выставку к 75-летию освобождения Освенцима

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 26 января, в Рязани в Доме общественных организаций открыли выставку к 75-летию освобождения Освенцима и Международному дню памяти жертв Холокоста. Об этом сообщило издательство «
Материалы для экспозиции предоставили Российский еврейский конгресс и фонд «Холокост».
«Мы видим нацистские пропагандистские листовки, людей перед казнью. Вот приказ в Керчи о том, чтобы евреи пришли к месту сбора с продуктами и вещами, в расчете на то, что можно будет потом чем-то поживиться. Кстати, у нас в Михайлове были такие же листовки. К счастью, Красная Армия не дала врагам занять город, и евреи там не пострадали», — рассказала директор Еврейского общинного культурного центра Рязанской области «Хесед-Тшува» Людмила Захарова.
Выставка будет работать три дня.
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